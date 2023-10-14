18:16:05 Суббота, 14 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Власти Пензы начали подготовку города к новогодним праздникам

09:36 | 14.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 октября 2023. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению в городе праздничных новогодних и рождественских мероприятий в минувшую пятницу, 13 октября.

Власти Пензы начали подготовку города к новогодним праздникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Основным вопросом, который рассмотрели участники, стало праздничное оформление улиц.

«В этом году мы проделали большую работу по демонтажу вышедших из строя консолей и гирлянд на магистралях. Районным администрациям нужно организовать мониторинг и сформировать перечень улиц, где необходимо установить новый световой декор», — сказал Сергей Волков, обращаясь к присутствующим.

Он поручил подготовить письма в адрес организаций всех форм собственности с рекомендацией предусмотреть тематическое оформление фасадов зданий, входных групп и прилегающих территорий.

Кроме того, Сергей Волков обратил внимание на необходимость до 15 ноября провести ревизию имеющихся украшений и иллюминации в бюджетных учреждениях, до 10 ноября — составить перечень мест, где будут установлены новогодние ели, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также
Жительница Пензы, гостящая у дочери в Казахстане с 2020 года, в суде отстояла право на восстановление выплаты страховой пенсии В Кузнецке выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который оставил себе найденный в баре смартфон На трассе в Пензе водитель автомобиля «Nissan Almera» сбил пешехода
В Заречном 14 октября стартует ярмарочный сезон В Пензе с начала года отловлено 339 безнадзорных собак
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама