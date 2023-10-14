Власти Пензы начали подготовку города к новогодним праздникам Общество

Пенза, 14 октября 2023. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению в городе праздничных новогодних и рождественских мероприятий в минувшую пятницу, 13 октября.

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Основным вопросом, который рассмотрели участники, стало праздничное оформление улиц.

«В этом году мы проделали большую работу по демонтажу вышедших из строя консолей и гирлянд на магистралях. Районным администрациям нужно организовать мониторинг и сформировать перечень улиц, где необходимо установить новый световой декор», — сказал Сергей Волков, обращаясь к присутствующим.

Он поручил подготовить письма в адрес организаций всех форм собственности с рекомендацией предусмотреть тематическое оформление фасадов зданий, входных групп и прилегающих территорий.

Кроме того, Сергей Волков обратил внимание на необходимость до 15 ноября провести ревизию имеющихся украшений и иллюминации в бюджетных учреждениях, до 10 ноября — составить перечень мест, где будут установлены новогодние ели, сообщает пресс-служба мэрии.