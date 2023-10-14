Жительница Пензы, гостящая у дочери в Казахстане с 2020 года, в суде отстояла право на восстановление выплаты страховой пенсии Общество

Пенза, 14 октября 2023. PenzaNews. Гражданка России, которая зарегистрирована и постоянно проживает в Пензе, а с 2020 года гостит у дочери в Казахстане, где оформила регистрацию по месту пребывания, в суде отстояла свое право на восстановление выплаты ей страховой пенсии по старости, приостановленной с 1 марта 2021 года. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Пензенского областного суда.

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«Истица просила суд признать незаконными действия ответчика [отделения Социального фонда России по Пензенской области] и обязать его восстановить ей выплату пенсии», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что, как было указано в иске женщины, вернуться в Пензу она не имела возможности в связи со сложной эпидситуацией, постоянно жить в Казахстане не планирует, получателем каких-либо видов пенсионных и социальных выплат в республике не является.

«Суд, удовлетворяя требования истицы, исходил из законодательства о страховых пенсиях, согласно которому приостановление выплаты страховой пенсии производится в случае поступления документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым обязательства по пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории указанного государства, — на 6 месяцев начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы», — поясняется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства выезда женщины из России в Казахстан с целью постоянного проживания, вместе с тем у нее имеются документы, подтверждающие, что она не имеет права на пенсию на территории Казахстана.

«Таким образом, совокупность обстоятельств, с возникновением которых пенсионный орган обладал бы правом на приостановление выплаты страховой пенсии, в данном случае отсутствовала. В результате суд вынес решение о возложении на пенсионный орган обязанности по восстановлению выплаты пенсии с момента ее прекращения», — сказано в сообщении.