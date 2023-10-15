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Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

09:28 | 15.10.2023 | Общество

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Пенза, 15 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Транспортные артерии — надежная основа жизнедеятельности Пензенской области, ее визитная карточка. Строительство дорог — знаковый показатель экономического развития. Вы прокладываете новые автомагистрали и транспортные развязки, ремонтируете уже имеющиеся, обеспечиваете бесперебойное сообщение между населенными пунктами Сурского края и регионами России», — подчеркнул он.

«Мы завершили реализацию масштабного проекта, имеющего важное значение для жителей областного центра, — реконструирована автодорога по улице 40 лет Октября. В рамках инициированного президентом Российской Федерации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» строится автомобильная дорога между селами Абашево Спасского района и Паны Наровчатского района. Кроме того, проводится ремонт дорог регионального значения», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что в основе достигнутых успехов лежат профессионализм работников дорожного хозяйства, их ответственное отношение к делу, обширные знания, компетентность, накопленный опыт, целеустремленность и энергия.

«Убежден, что и в дальнейшем, реализуя богатый потенциал, применяя на практике современные технологии, вы будете работать также четко и слаженно, динамично развивать дорожную сеть, благоустраивать города и села региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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