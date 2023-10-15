Владимир Мутовкин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником Общество

Пенза, 15 октября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

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«Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства города Пензы, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодаря вашей работе появляются новые магистрали и транспортные развязки, ремонтируются старые автомобильные дороги, мосты и путепроводы. Вы вносите огромный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения и делаете все, чтобы передвижение по улицам города было максимально комфортным и удобным», — отметил спикер гордумы.

Владимир Мутовкин обратил внимание на то, что работники дорожного хозяйства трудятся «и в будни, и в праздники, и ночью, и днем, и в зной, и в дождь».

Он добавил также, что благодаря их профессионализму и неустанному труду город становится более красивым и благоустроенным.

«Спасибо вам за нелегкий труд, ответственный подход к делу, высокий уровень мастерства и верность профессии! От всей души желаю каждому из вас счастья, здоровья, мира, добра, благополучия, успехов на профессиональном поприще, новых качественных километров дорог, интересных объектов, надежных партнеров, стабильности, процветания, и пусть ваш жизненный путь будет ровным и гладким!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.