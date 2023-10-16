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В Николаевке благоустроен родник Святого Лаврентия

13:22 | 16.10.2023 | Общество

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Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное завершению работ по благоустройству родника Святого Лаврентия в селе Николаевка Пензенской области — на малой родине морского офицера, исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина — состоялось в минувшее воскресенье, 15 октября.

В Николаевке благоустроен родник Святого Лаврентия

Фото: Борис Тишулин, пензенское отделение РГО

Участие в нем приняли члены пензенского областного отделения Русского географического общества, представители Русской православной церкви, а также местные жители.

Чин освящения родника совершил настоятель молитвенного дома села Богословка Пензенского района Павел Бачурин.

«Это уже второй источник, обустроенный при участии областного отделения Русского географического общества в рамках общероссийского проекта «Родники РГО». [...] Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте пензенского отделения РГО.

В нем напоминается, что до этого был благоустроен родник «Майский» в Сердобске.

«Родник Святого Лаврентия находится в низовье реки Вязовки рядом с ее старым руслом. Сюда не может подъехать техника, поэтому все работы пришлось вести вручную. Активисты [...] убрали старые конструкции, расширили и углубили колодец, выполнили дренажные работы, чтобы осушить площадку и дорожки, ведущие к источнику. После очистки колодца в нем установили фильтр. [...] Вокруг родника оборудована деревянная площадка на металлической основе, изготовлен навес и установлена скамья. Здесь появился специальный стенд с описанием родника и территории, а также с информацией о качестве воды, которая регулярно обновляется через QR-код», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что родник включен в историко-культурный кластер «Михайловский редут».

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