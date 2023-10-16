В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 54 нетрезвых водителя Общество

Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. 54 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 13 по 15 октября. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 20 человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.