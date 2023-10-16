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В Неверкино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

16:15 | 16.10.2023 | Общество

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Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на базе администрации Неверкинского района.

В Неверкино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению теракта, включая вопросы по организации оцепления места обнаружения самодельного взрывного устройства, блокированию условных террористов, усилению охраны общественного порядка, эвакуации граждан, а также проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

«В результате проведенного мероприятия сотрудниками подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Неверкинского района получен дополнительный опыт осуществления антитеррористических мероприятий, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия. Персоналом организации отработан порядок действий при обнаружении самодельного взрывного устройства», — говорится в пресс-релизе.

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