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ГИБДД призывает водителей быть более внимательными и осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий

09:20 | 17.10.2023 | Общество

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Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области призывает водителей быть более внимательными и осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

ГИБДД призывает водителей быть более внимательными и осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что повышенная осторожность требуется и от пешеходов.

«Необходимо помнить, что в таких погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — говорится в сообщении.

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