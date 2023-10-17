В Пензе состоялись торжественные проводы первых новобранцев в рамках осеннего призыва Общество

Пенза, 17 октября 2023. PenzaNews. Торжественные проводы первых новобранцев в рамках осенней призывной кампании состоялись на сборном пункте Пензенской области во вторник, 17 октября.

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии принял участие губернатор Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, новобранцы пополнят 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в Московской области, а также 32-й инженерно-саперный полк, расположенный в Краснодарском крае.

«В этих частях созданы комфортные бытовые условия, есть вся необходимая техника для обучения и прохождения службы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Сейчас достаточно непростое время. Идет проведение специальной военной операции. Помните, что на передовой воюют ваши старшие братья и отцы, на вас же возложена другая очень важная миссия — вы держите тыл. Желаю всем хорошей службы, новых боевых товарищей, а также через год вернуться домой живыми и здоровыми!» — сказал глава региона.

Всего до конца года из Пензенской области на срочную военную службу будут призваны около 1,1 тыс. человек.