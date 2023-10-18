В Мокшане после реконструкции открыта деревянная сторожевая башня Общество

Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Деревянная сторожевая башня, которая была установлена на оборонительном валу к 300-летию основания Мокшана в 1979 году и со временем пришла в ветхое состояние, торжественно открыта после проведенной реконструкции.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как отмечается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, работы велись по поручению губернатора Олега Мельниченко, на эти цели из регионального бюджета было выделено 19,9 млн. рублей.

Недалеко от сторожевой башни, на которую можно подняться по внутренней лестнице, размещен фрагмент частокола. Кроме того, благоустроена территория, установлены малые архитектурные формы и памятный камень.

«Здесь проходит оживленная трасса М5, проезжает огромное количество людей, только за последний год трафик увеличился в 3,5 раза. Чтобы о Мокшанском районе оставались хорошие впечатления, было решено провести реконструкцию объекта. Сейчас он уже другой. На башню можно подняться, посмотреть на ту часть Пензенской области, которую надо было оборонять. Думаю, что это будет местом притяжения для жителей Мокшана, Пензенской области и тех, кто проезжает по территории нашего региона», — сказал Олег Мельниченко на церемонии открытия, состоявшейся в среду, 18 октября.

Сторожевая башня, согласно архивным данным, идентична башням XVII века.

Размещена на фрагменте вала, который входил в состав Пензенской засечной черты, возведенной в XVII веке для защиты рубежей государства от кочевников. Дозорные, находясь на башне и наблюдая за большой территорией, тут же предупреждали о приближении врага.

Башня представляет собой квадратный сруб, высота которого 15 метров. Выполнена старинным способом «в лапу» по архивным чертежам. Материал — лиственница. Фундамент из бутового камня.

В венцовой части расположен балкон для «стражи».