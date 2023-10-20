Михаил Перекусихин умер на 50-м году жизни Общество

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Михаил Перекусихин скончался на 50-м году жизни.

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«Скоропостижно ушел из жизни главный санитарный врач Пензенской области Михаил Владимирович Перекусихин. Ушел рано, не успев еще так много сделать», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале утром в пятницу, 20 октября.

Он подчеркнул, что Михаил Перекусихин много трудился на благо Пензенской области.

«Нам пришлось плотно взаимодействовать в очень непростые для Пензенской области и для России в целом времена — во время пандемии ковида. Вирус менял штаммы, регион накрывали все новые и новые волны смертельной заразы. От умения главного санитарного врача оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию и принимать грамотные профессиональные решения зависели жизни пензенцев. Михаил Владимирович работал добросовестно. Его труд был направлен на сохранение жизни земляков, охрану их от заражения, подавление очагов инфекции. Он участвовал в организации работы по вакцинации пензенцев от сезонных заболеваний. До последнего момента своей жизни Михаил Владимирович заботился о людях», — отметил глава региона.

«Заботился о других и не уберег себя. Пусть память о нем навсегда останется в сердцах благодарных жителей Пензенской области», — добавил Олег Мельниченко.

Перекусихин Михаил Владимирович родился 11 января 1974 года в Саранске.

В 1997 году окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию.

Работал в центре Госсанэпиднадзора в Беднодемьяновском районе Пензенской области в должности санитарного врача по общей гигиене, затем — главного врача.

С 2005 года работал в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области заместителем начальника территориального отдела, помощником руководителя, заместителем начальника отдела организации надзора, заместителем руководителя.

С мая 2014 года стал временно исполнять обязанности руководителя регионального управления Роспотребнадзора после того, как предыдуший глава ведомства Александр Дмитриев вышел на пенсию.

27 февраля 2015 года назначен руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.

Успешно совмещал профессиональную, научную и преподавательскую деятельность.

В 2019 году ему была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Тема диссертации — «Комплексная оценка санитарно-эпидемиологического благополучия образовательных организаций и здоровья обучающихся».

С того же года работал на кафедре «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» Пензенского государственного университета.