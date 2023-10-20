Троллейбусный маршрут №105 свяжет «Арбековскую заставу» и «Спутник» с 23 октября Общество

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Троллейбусный маршрут №105 свяжет микрорайон «Арбековская застава» в Пензе и «Город Спутник» в селе Засечном с понедельника, 23 октября.

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензе 23 октября на линию выйдет новый троллейбусный маршрут №105. Троллейбусы под этим номером будут курсировать от города Пензы («Арбековская застава») до села Засечного (улица Фонтанная) и обратно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Там же размещена информация о времени отправления троллейбусов.

Маршрут движения троллейбусов №105 в виде изображения представлен на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Vk.com/transportpenza

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза», указано, что в будни на линии будет работать 18 троллейбусов, в выходные — 15.

«Стоимость проезда — 20 рублей», — говорится в тексте.