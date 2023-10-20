19:00:47 Пятница, 20 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Троллейбусный маршрут №105 свяжет «Арбековскую заставу» и «Спутник» с 23 октября

15:15 | 20.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Троллейбусный маршрут №105 свяжет микрорайон «Арбековская застава» в Пензе и «Город Спутник» в селе Засечном с понедельника, 23 октября.

Троллейбусный маршрут №105 свяжет «Арбековскую заставу» и «Спутник» с 23 октября

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензе 23 октября на линию выйдет новый троллейбусный маршрут №105. Троллейбусы под этим номером будут курсировать от города Пензы («Арбековская застава») до села Засечного (улица Фонтанная) и обратно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Там же размещена информация о времени отправления троллейбусов.

Маршрут движения троллейбусов №105 в виде изображения представлен на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Vk.com/transportpenza

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза», указано, что в будни на линии будет работать 18 троллейбусов, в выходные — 15.

«Стоимость проезда — 20 рублей», — говорится в тексте.

Читайте также
Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 670 тыс. рублей До двух лет лишения свободы может получить житель Каменки, угрожавший бывшей супруге убийством
Пензенец по совету «следователя» оформил кредит и перечислил на «безопасный счет» более 545 тыс. рублей В Пензе водитель «Renault Logan» сбил женщину
В Пензе женщина госпитализирована после наезда кроссовера В Пенза мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама