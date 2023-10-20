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В Пензенской области расширен комплекс мер соцподдержки для семей участников СВО

16:38 | 20.10.2023 | Общество

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Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 12 очередной сессии поддержали инициативу губернатора Олега Мельниченко о расширении комплекса мер соцподдержки для семей участников специальной военной операции.

В Пензенской области расширен комплекс мер соцподдержки для семей участников СВО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, ранее в регионе на постоянной основе оказывалось 26 видов поддержки, включенных в единый стандарт.

Теперь наряду с добровольцами из подразделения «БАРС» помощь будут получать и члены семей бойцов таких формирований, как «Ахмат», «Дон», штурмовая рота «Z» и других.

В настоящее время в Пензенской области около 50 семей, которые подпадают под расширенное действие закона.

Региональный парламент также поддержал внесение изменений в закон о мерах социальной поддержки многодетных семей.

Статус многодетной с сохранением всех льгот возвращается семье, где уже взрослые дети в возрасте от 18 до 23 лет погибли в ходе СВО либо получили ранения, травмы или заболевания. Это право получают многодетные семьи, где есть еще хотя бы один несовершеннолетний ребенок.

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