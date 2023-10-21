15:30:19 Суббота, 21 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском госархиве установлен новый сканер

09:41 | 21.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. Новый сканер «Элар ПланСкан А2-450КС» установлен в ГБУ «Государственный архив Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства по делам архивов региона.

В пензенском госархиве установлен новый сканер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Характеристики сканера позволят без проблем оцифровывать документы архивных фондов толщиной свыше 600 страниц без угрозы повреждения источника», — подчеркивается в тексте.

В нем поясняется, что благодаря этому стало возможным оцифровать ревизские сказки и метрические книги нестандартных размеров.

«Преимущество данной модели для работы в архивной отрасли — это автономность, то есть для оцифровки не требуются стационарный компьютер и специализированное программное обеспечение. Меню сканера позволяет оперативно выбрать режим оцифровки, а книжная колыбель дает возможность сканировать ветхие документы в щадящем режиме», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что инженеры компании «Элар» провели работы по наладке и запуску оборудования, а также обучающий инструктаж для сотрудников госархива.

Читайте также
Прожиточный минимум в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 981 рубль Жительница Сердобска получила 7 лет колонии общего режима за покушение на убийство подруги
Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 670 тыс. рублей До двух лет лишения свободы может получить житель Каменки, угрожавший бывшей супруге убийством
Пензенец по совету «следователя» оформил кредит и перечислил на «безопасный счет» более 545 тыс. рублей В Пензе водитель «Renault Logan» сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама