В пензенском госархиве установлен новый сканер Общество

Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. Новый сканер «Элар ПланСкан А2-450КС» установлен в ГБУ «Государственный архив Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства по делам архивов региона.

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«Характеристики сканера позволят без проблем оцифровывать документы архивных фондов толщиной свыше 600 страниц без угрозы повреждения источника», — подчеркивается в тексте.

В нем поясняется, что благодаря этому стало возможным оцифровать ревизские сказки и метрические книги нестандартных размеров.

«Преимущество данной модели для работы в архивной отрасли — это автономность, то есть для оцифровки не требуются стационарный компьютер и специализированное программное обеспечение. Меню сканера позволяет оперативно выбрать режим оцифровки, а книжная колыбель дает возможность сканировать ветхие документы в щадящем режиме», — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что инженеры компании «Элар» провели работы по наладке и запуску оборудования, а также обучающий инструктаж для сотрудников госархива.