В Пензе в рамках нацпроекта «БКД» в 2024 году отремонтируют более 120 объектов и начнут строительство развязки на ГПЗ-24 Общество

Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. Ремонт более 120 объектов улично-дорожной сети, большая часть которых находится в частном секторе, и строительство транспортной развязки в микрорайоне ГПЗ-24 планируется организовать в Пензе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД») в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Общая протяженность отремонтированных участков улично-дорожной сети составит 42,9 км. Работы планируется провести в период с апреля по сентябрь», — сказано в тексте.

В нем указано, что в рамках строительства развязки будет обустроено кольцо вокруг опор ЛЭП рядом с автозаправочной станцией в створе улиц Антонова и Измайлова.

«Оно будет одноуровневым с разным количеством полос во всех направлениях — от 4 до 6. Кроме того, для проезда с улицы Антонова на Измайлова выделят две отдельные полосы, которые пройдут мимо развязки», — поясняется в сообщении.

Из него следует, что будут увеличены площадь и протяженность перекрестка: по улице Измайлова длина составит 468 метров, по улице Антонова — 251 метр, ширина полосы движения — от 3,5 метров, пешеходной части тротуаров — 3 метра.

«Это позволит разгрузить перекресток и уменьшить пробки в микрорайоне», — подчеркивается в тексте.