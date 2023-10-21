15:30:31 Суббота, 21 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Белинском завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки

11:04 | 21.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. Работы по ликвидации несанкционированной свалки в городе Белинском Пензенской области, которые выполнялись путем технической и биологической рекультивации за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», завершены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Белинском завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Во время технического этапа рекультивации сформировано свалочное тело, выполнено устройство системы дегазации, противофильтрационного защитного экрана, почвенно-растительного слоя и наблюдательных скважин для мониторинга подземных вод. На биологическом этапе выполнено залужение плодородного слоя многолетними травами и посадка кустарников шиповника», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что ликвидировано примерно 24,6 тыс. кубометров отходов на площади 3,33 га.

«Выполненная рекультивация позволит в дальнейшем использовать участок в природоохранных и лесохозяйственных целях. Использование территории рекультивируемого участка под капитальное строительство не допускается», — поясняется в сообщении.

Читайте также
Прожиточный минимум в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 981 рубль Жительница Сердобска получила 7 лет колонии общего режима за покушение на убийство подруги
Пензенец по совету «сотрудника силового ведомства» перечислил на «безопасный счет» 670 тыс. рублей До двух лет лишения свободы может получить житель Каменки, угрожавший бывшей супруге убийством
Пензенец по совету «следователя» оформил кредит и перечислил на «безопасный счет» более 545 тыс. рублей В Пензе водитель «Renault Logan» сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама