В Белинском завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки Общество

Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. Работы по ликвидации несанкционированной свалки в городе Белинском Пензенской области, которые выполнялись путем технической и биологической рекультивации за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», завершены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Во время технического этапа рекультивации сформировано свалочное тело, выполнено устройство системы дегазации, противофильтрационного защитного экрана, почвенно-растительного слоя и наблюдательных скважин для мониторинга подземных вод. На биологическом этапе выполнено залужение плодородного слоя многолетними травами и посадка кустарников шиповника», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что ликвидировано примерно 24,6 тыс. кубометров отходов на площади 3,33 га.

«Выполненная рекультивация позволит в дальнейшем использовать участок в природоохранных и лесохозяйственных целях. Использование территории рекультивируемого участка под капитальное строительство не допускается», — поясняется в сообщении.