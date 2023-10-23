Владимир Мутовкин провел очередной прием жителей Пензы Общество

Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в региональной общественной приемной главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в понедельник, 23 октября.

Фото: пресс-служба пензенской гордумы

Активистка проекта «Дети войны», реализуемого пензенским областным отделением Российского фонда мира, попросила оказать материальную помощь. Она пояснила, что проект направлен на поддержку социальной активности пожилых людей, а сами общественники ведут большую работу с пенсионерами и молодежью.

Женщина рассказала, что на мероприятия, организуемые в рамках проекта, собираются до 100 человек, и обратилась с просьбой рассмотреть возможность выделения помещения для таких встреч.

Владимир Мутовкин пообещал, что обсудит обозначенные вопросы с депутатским корпусом.

Жительница многоквартирного дома на улице Циолковского пожаловалась на систематическое затопление подвала канализационными стоками. По ее словам, несмотря на то, что «Горводоканал» периодически очищает внешние коммуникации, проблему это не решает. В настоящее время в доме начат капитальный ремонт, но подрядная организация отказывается вести работы в таких условиях.

Присутствовавший на приеме представитель ООО «Горводоканал» подтвердил, что ситуация ресурсникам известна, они стараются оперативно реагировать на обращения жителей, но проблема, судя по всему, имеет системный характер.

Рассмотрев обращение, Владимир Мутовкин подчеркнул, что для оценки ситуации и поиска возможных вариантов решения вопроса необходимо выехать на место.

Он добавил, что к участию в рабочей встрече будут приглашены специалисты управления ЖКХ, «Горводоканала» и управляющей компании.

Планируется, что выезд состоится в ближайшие дни, сообщает пресс-служба гордумы.