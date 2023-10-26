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В Пензенской области 27 октября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток»

10:31 | 26.10.2023 | Общество

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Пенза, 26 октября 2023. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток» пройдет на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 27 октября.

В Пензенской области 27 октября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с несоблюдением водителями транспортных средств очередности проезда перекрестков.

В тексте отмечается, что в ходе мероприятия инспекторы ДПС будут уделять особое внимание соблюдению водителями требований сигналов светофоров при проезде перекрестков, а также будут вести разъяснительную работу, причем не только с теми, кто находится за рулем, но и с пешеходами.

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