22:58:28 Пятница, 27 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прошла торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся губернского кадетского корпуса

18:00 | 27.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся губернского кадетского корпуса по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 27 октября.

В Пензе прошла торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся губернского кадетского корпуса

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, школьники носят форму с начала обучения, но кадетами становятся только в день посвящения.

Перед началом церемонии учащиеся кадетского корпуса продемонстрировали свои умения — показали навыки строевой подготовки, рукопашного боя и вязки узлов.

Затем в зал было внесено знамя школы, и прозвучал гимн Российской Федерации.

После этого учащиеся произнесли присягу кадета.

Со знаменательным событием учащихся и их родителей поздравили губернатор Олег Мельниченко и начальник ГУ МЧС России по региону Дмитрий Козлов.

Завершилось мероприятие творческими выступлениями воспитанников школы.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон В Пензе пенсионерка передала 450 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Житель Кузнецка перечислил аферистам около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Пожилой житель Пензы по совету незнакомки перевел на чужие банковские карты более 1 млн. рублей
В Пензе возле губернского лицея обустраивают парковку В Мокшанском районе водитель «Нивы» сбил пожилого мужчину, пострадавший скончался в больнице
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама