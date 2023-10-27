В Пензе прошла торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся губернского кадетского корпуса Общество

Пенза, 27 октября 2023. PenzaNews. Торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся губернского кадетского корпуса по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 27 октября.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, школьники носят форму с начала обучения, но кадетами становятся только в день посвящения.

Перед началом церемонии учащиеся кадетского корпуса продемонстрировали свои умения — показали навыки строевой подготовки, рукопашного боя и вязки узлов.

Затем в зал было внесено знамя школы, и прозвучал гимн Российской Федерации.

После этого учащиеся произнесли присягу кадета.

Со знаменательным событием учащихся и их родителей поздравили губернатор Олег Мельниченко и начальник ГУ МЧС России по региону Дмитрий Козлов.

Завершилось мероприятие творческими выступлениями воспитанников школы.