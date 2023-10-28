Завершено строительство дороги восточнее «Лугометрии» в Пензе Общество

Пенза, 28 октября 2023. PenzaNews. Строительство новой автодороги восточнее ЖК «Лугометрия» в Пензе, обустройство которой велось в рамках федерального проекта «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» нацпроекта «Жилье и городская среда», завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ее ширина составила 7 метров, длина — 565 метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время оформляется необходимая документация с целью передачи объекта в эксплуатацию, вместе с тем автодорогой уже начали пользоваться жители «Лугометрии» и близлежащих частных домов.

«Что касается участка севернее указанного микрорайона, который соединит улицу Новоселов с транспортной развязкой на 624 км трассы М5, то окончание строительства запланировано на 2024 год», — сказано в сообщении.