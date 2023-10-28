Вопрос о полноценной реконструкции моста на улице Токарной в Пензе будет рассмотрен в 2024 году Общество

Пенза, 28 октября 2023. PenzaNews. Вопрос о полноценной реконструкции моста на улице Токарной в Пензе будет рассмотрен в 2024 году. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: Penza-gorod.ru

«Проектно-сметная документация на ремонт и расширение сооружения, а также самой улицы Токарной уже готова, получено положительное заключение государственной экспертизы», — сказал он в ходе встречи с жителями микрорайона Терновка, состоявшейся в минувший четверг, 26 октября.

Глава Пензы проинформировал о том, что планируется четыре полосы движения, ширина проезжей части составит около 17 метров, длина моста — почти 126 метров.

«Стоимость проекта — около 900 млн. рублей, это серьезная нагрузка для городского бюджета. Пока до конца года мы планируем отремонтировать пешеходную часть, выполним ремонт деформационного шва. Возможность полноценной реконструкции моста рассмотрим в следующем году», — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.