В Пензенской области ликвидирована очередь на получение жилья среди детей-сирот с инвалидностью Общество

Пенза, 28 октября 2023. PenzaNews. Очередь на получение по договорам социального найма жилых помещений, которая была сформирована в Пензенской области среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с инвалидностью, ликвидирована. Это следует из сообщения, размещенного на официальном сайте губернатора.

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«Ключи от квартир последним претендентам — троим резидентам арт-поместья «Новые берега» — передал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что молодые люди получили для самостоятельного проживания по договорам соцнайма благоустроенные однокомнатные квартиры в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы.

«Всего за два года в рамках новой меры поддержки, введенной по поручению губернатора Олега Мельниченко, предоставлено 28 жилых помещений детям-сиротам, признанным инвалидами», — уточняется в сообщении.