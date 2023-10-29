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Олег Мельниченко поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

09:36 | 29.10.2023 | Общество

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Пенза, 29 октября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша работа требует максимального внимания, самоотдачи, дисциплинированности, терпения и выдержки, ведь вы несете ответственность за жизнь и здоровье пассажиров. Выражаю искреннюю признательность водителям, диспетчерам, кондукторам и другим специалистам пассажирского транспорта за плодотворный и эффективный труд, за профессионализм и трудолюбие, которые вы каждый день проявляете, исполняя свой гражданский долг», — отметил глава региона.

«В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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