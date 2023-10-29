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Прощание с Анатолием Емелиным пройдет 29 октября

09:57 | 29.10.2023 | Общество

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Пенза, 29 октября 2023. PenzaNews. Церемония прощания с директором государственного казенного учреждения Пензенской области «Кададинское лесничество» Анатолием Емелиным пройдет в воскресенье, 29 октября.

Прощание с Анатолием Емелиным пройдет 29 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, она начнется в 11.00 в конторе лесничества на улице Калинина в Сосновоборске.

«Анатолий Борисович более четверти века отдал лесному делу. В 2018 году стал директором Кададинского лесничества, проработал на этой должности до самой смерти», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что за высокий профессионализм и преданность лесной отрасли Анатолий Емелин был неоднократно награжден благодарностями и почетными грамотами.

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