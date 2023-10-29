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Владимир Мутовкин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

10:05 | 29.10.2023 | Общество

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Пенза, 29 октября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обеспечивая мобильность, надежность, безопасность перевозок грузов и пассажиров, вы вносите большой вклад в развитие экономики, процветание региона и страны. От вашей слаженной и безаварийной работы зависит функционирование всех сфер жизнедеятельности нашего города. Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд. Уверен, что и впредь благодаря ответственному подходу к делу, большому опыту вы будете успешно справляться со всеми стоящими перед вами задачами», — отметил спикер гордумы.

Он выразил особую признательность ветеранам транспортной отрасли.

«Ваши верность профессиональному долгу и высокое мастерство служат достойным примером для молодого поколения. От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, хорошего настроения, безопасных дорог, безаварийной работы, надежной техники и успехов в труде на благо развития нашего города, Сурского края и России! С праздником!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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