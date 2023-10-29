16:52:42 Воскресенье, 29 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 4 ноября пройдет духовно-патриотический фестиваль

12:20 | 29.10.2023 | Общество

Печать

Пенза, 29 октября 2023. PenzaNews. Духовно-патриотический фестиваль «С верой! В Россию!», посвященный Дню народного единства, пройдет в школе развития детского творчества города Пензы имени Ю.Е. Яничкина в субботу, 4 ноября.

В Пензе 4 ноября пройдет духовно-патриотический фестиваль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, сначала для гостей будут проведены мастер-классы по основам колокольного звона, церковной флористике, каллиграфии, контурной резьбе и росписи по дереву, изготовлению народных тряпичных кукол, изделий из бумаги и лозоплетению.

Затем состоится концерт. Вокальные и творческие номера покажут коллективы духовно-просветительского центра «Спас», действующего при Спасском кафедральном соборе, школы развития детского творчества, гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского. Также вниманию зрителей будут представлены показательные выступления спортивных коллективов.

Вход на фестиваль свободный.

Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой В Заречном водитель автомобиля «Lexus» сбил женщину
В Пензе в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса пострадала женщина-пешеход До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который продал найденный на остановке смартфон
В Пензе пенсионерка передала 450 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Житель Кузнецка перечислил аферистам около 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама