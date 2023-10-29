В Пензе 4 ноября пройдет духовно-патриотический фестиваль Общество

Пенза, 29 октября 2023. PenzaNews. Духовно-патриотический фестиваль «С верой! В Россию!», посвященный Дню народного единства, пройдет в школе развития детского творчества города Пензы имени Ю.Е. Яничкина в субботу, 4 ноября.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, сначала для гостей будут проведены мастер-классы по основам колокольного звона, церковной флористике, каллиграфии, контурной резьбе и росписи по дереву, изготовлению народных тряпичных кукол, изделий из бумаги и лозоплетению.

Затем состоится концерт. Вокальные и творческие номера покажут коллективы духовно-просветительского центра «Спас», действующего при Спасском кафедральном соборе, школы развития детского творчества, гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского. Также вниманию зрителей будут представлены показательные выступления спортивных коллективов.

Вход на фестиваль свободный.