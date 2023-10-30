Делегация Белоруссии в Пензе почтила память погибших в Великой Отечественной войне Общество

Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Делегация Белоруссии в ходе визита в Пензу почтила память погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: Pnzreg.ru

Члены делегации вместе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко посетили монумент воинской и трудовой славы пензенцев, где возложили цветы.

Память павших воинов они почтили минутой молчания.

«У наших стран — общее прошлое, общая память. Мы не должны забывать о подвиге наших дедов и прадедов, спасших мир в одной из самых страшных в истории войн», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, члены белорусской делегации также посетили новый корпус краеведческого музея, где представлены выставки, посвященные истории и культуре Пензенского края с древнейших времен до настоящего времени.