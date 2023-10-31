В Пензе около новых туалетов на набережной установят видеокамеры Общество

Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. Видеонаблюдение будет организовано около новых туалетов на набережной реки Суры в Пензе, работы по прокладке кабеля к местам установки камер уже ведутся. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города во вторник, 31 октября.

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«Видеонаблюдение на набережной, в районе новых туалетов, будет организовано по поручению главы города Пензы Александра Басенко. Эти меры необходимы для сохранения элементов благоустройства и предупреждения атак вандалов. Напомним, что с момента открытия стационарных туалетов они не раз подвергались действиям со стороны несознательных граждан. В кабинках снимали с петель двери, разрисовывали стены, забивали сантехнику туалетной бумагой», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время закуплено четыре видеокамеры, заключен договор на проведение земляных работ.

«Подрядная организация приступила к прокладке кабеля к местам установки камер. Планируется закрепить их снаружи модульных конструкций», — уточняется в сообщении.

«Учитывая, что содержанием туалетов на постоянной основе занимается специализированная организация, то по времени записи с видеокамер будет просто вычислить хулиганов», — подчеркивается в тексте.