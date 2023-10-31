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В пензенском госуниверситете с открытой лекцией на тему международных отношений выступил Константин Косачев

18:15 | 31.10.2023 | Общество

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Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев выступил с открытой лекцией на тему международных отношений перед коллективом и студентами Пензенского государственного университета.

В пензенском госуниверситете с открытой лекцией на тему международных отношений выступил Константин Косачев

Фото: Pnzreg.ru

В мероприятии, которое состоялось в рамках празднования 80-летия ПГУ, приняли участие губернатор Олег Мельниченко, сенаторы от Пензенской области Николай Кондратюк и Юлия Лазуткина.

«Сегодня у нас встреча с интересным человеком», — представил лектора глава региона.

«Константин Иосифович Косачев, работая в Государственной думе, отвечал за международное сотрудничество, сейчас в Совете Федерации курирует работу комитета по международным делам. Трудно сказать, где в нашем большом и тревожном мире он не успел побывать в служебной командировке, находясь на острие решения важнейших государственных задач, которые перед ним ставила Родина. Это человек, разговор с которым по широкому кругу вопросов будет очень интересен», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как отметил Константин Косачев, доминирование Запада стало сдерживающим фактором мирового развития и причиной большинства конфликтов в мире.

«Многополярный мир как альтернатива такому доминированию — это не стремление «выдавить» Запад из мировых процессов, а возможность включить его на равных правах с другими центрами силы», — подчеркнул вице-спикер Совета Федерации, слова которого приводятся на сайте верхней палаты парламента.

Встреча продлилась более двух часов. Константин Косачев рассказал о работе в ПАСЕ, этапах формирования независимой России и ответил на вопросы аудитории, сообщается на сайте пензенского госуниверситета.

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