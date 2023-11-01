В управление Роспотребнадзора по Пензенской области за 9 месяцев 2023 года поступило более 3,1 тыс. обращений Общество

Пенза, 1 ноября 2023. PenzaNews. 3 тыс. 137 обращений граждан поступило в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области за 9 месяцев 2023 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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В нем отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число обращений выросло на 0,4%, тогда их было 3 тыс. 123.

В пресс-релизе указано, что в общей структуре обращений за 9 месяцев 2023 года 1 тыс. 134, или 36,1%, касались вопросов санитарно-эпидемиологического законодательства; 2 тыс. 3, или 63,9%, связаны с нарушением законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Из текста следует, что всего было рассмотрено 3 тыс. 116 обращений, из них 444 направлено по принадлежности, на 2 тыс. 671 даны разъяснения по существу поставленных вопросов, одно обращение стало основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

В сообщении добавляется, что по результатам рассмотрения обращений было подано 70 исков в суд, выдано 270 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.