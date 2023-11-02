В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования контрольно-ревизионных органов Минфина России
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Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования контрольно-ревизионных органов министерства финансов России, состоялось в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в минувшую среду, 1 ноября.
Фото: Pnzreg.ru
Участие в нем принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Он отметил, что в 2023 году только службами Минфина региона было проведено 68 контрольных мероприятий.
«Вся выявленная в ходе проверок недостача, которая образовалась в том числе из-за нецелевого использования, неправомерных и неэффективных расходов, других финансовых нарушений, была возвращена в бюджет региона», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.
Губернатор выразил благодарность ревизорам, которые работают в Пензенской области на всех уровнях.
«Из поколения в поколение в коллективах передаются традиции ответственности, принципиальности, точности в принятии решений. Вы всегда помните о цели вашего труда — о благополучии людей, заботитесь о качестве выполнения задач, которые направлены на создание достойных условий для жизни и работы в Пензенской области и Российской Федерации», — подчеркнул Олег Мельниченко.
Отличившимся в работе сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора.
Начальник управления финансов администрации Белинского района Ольга Саекова и начальник контрольно-ревизионного отдела финансового управления Пензы Татьяна Сидельникова удостоены благодарности министра финансов России.