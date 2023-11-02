В Пензенской области прокуратура провела проверку по информации об оказании давления на учащихся лицея в связи с их обращением к Мизулиной Общество

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Прокуратура Малосердобинского района Пензенской области провела проверку по информации об оказании давления на учащихся многопрофильного лицея села Малая Сердоба в связи с их обращением к члену Общественной палаты России, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона в четверг, 2 ноября.

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«Работниками прокуратуры района проведены встречи с учащимися, их родителями, а также педагогами и руководством указанного образовательного учреждения. Факты нарушения учителями и руководством лицея прав и законных интересов обучающихся не установлены, обращения по указанным доводам в прокуратуру района не поступили», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что совместно с представителем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» прокуратурой района проверено соответствие действующим нормам параметров микроклимата в лицее.

«По результатам проведенных измерений установлено, что температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в учебных помещениях образовательного учреждения находятся в пределах допустимых величин», — говорится в сообщении.

«На проведенных встречах учащиеся и их родители дополнительно проинформированы о порядке и способах обращения в органы прокуратуры в целях защиты своих прав и законных интересов», — добавляется в тексте.