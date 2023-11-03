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В Пензенской области в рамках акции «Сохраним лес» высажено около 65 тыс. сеянцев

13:34 | 03.11.2023 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. Около 65 тыс. сеянцев высажено в Пензенской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области в рамках акции «Сохраним лес» высажено около 65 тыс. сеянцев

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Подведены итоги всероссийской осенней акции «Сохраним лес», проходившей в рамках национального проекта «Экология» в период с 1 сентября по октябрь 2023 года. [...] За два месяца участниками акции на землях лесного фонда Пензенской области проведено 41 мероприятие, где высажено около 65 тыс. сеянцев сосны обыкновенной, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что участие в акции приняли около 1 тыс. человек, в их числе — школьники, студенты, работники лесничеств, арендаторы лесных участков, а также представители власти, бизнеса и общественных организаций.

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