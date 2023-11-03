В Пензе в преддверии Дня народного единства прошел фестиваль «Мост дружбы» Общество

Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. IV межрегиональный фестиваль «Мост дружбы» имени В.К. Бочкарева состоялся в киноконцертном зале «Пенза» в преддверии Дня народного единства.

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом торжественной части в фойе прошла церемония награждения участников выставки «Узоры Сурского края», работы которых были представлены на фестивале.

Также была организована экспозиция, посвященная бывшему губернатору Василию Бочкареву, который внес большой вклад в развитие национальных автономий Пензенской области.

Кроме того, на открытой площадке проходил марафон творческих коллективов, который затем продолжился на сцене киноконцертного зала.

В нем приняли участие хореографические ансамбли «Изюминка» и «Каблучок», татарский фольклорный ансамбль «Былбылым», мордовский фольклорный ансамбль «Лейне», народный ансамбль русской песни «Лучинушка», народный чувашский фольклорный ансамбль «Асамат», ансамбль песни и танца «Казачья застава» и ансамбль русской этнической музыки «Миряне».

Почетным гостем фестиваля стал чеченский государственный академический ансамбль танца «Вайнах», сообщается на сайте «Пензаконцерта».