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В Пензе в преддверии Дня народного единства прошел фестиваль «Мост дружбы»

17:45 | 03.11.2023 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2023. PenzaNews. IV межрегиональный фестиваль «Мост дружбы» имени В.К. Бочкарева состоялся в киноконцертном зале «Пенза» в преддверии Дня народного единства.

В Пензе в преддверии Дня народного единства прошел фестиваль «Мост дружбы»

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом торжественной части в фойе прошла церемония награждения участников выставки «Узоры Сурского края», работы которых были представлены на фестивале.

Также была организована экспозиция, посвященная бывшему губернатору Василию Бочкареву, который внес большой вклад в развитие национальных автономий Пензенской области.

Кроме того, на открытой площадке проходил марафон творческих коллективов, который затем продолжился на сцене киноконцертного зала.

В нем приняли участие хореографические ансамбли «Изюминка» и «Каблучок», татарский фольклорный ансамбль «Былбылым», мордовский фольклорный ансамбль «Лейне», народный ансамбль русской песни «Лучинушка», народный чувашский фольклорный ансамбль «Асамат», ансамбль песни и танца «Казачья застава» и ансамбль русской этнической музыки «Миряне».

Почетным гостем фестиваля стал чеченский государственный академический ансамбль танца «Вайнах», сообщается на сайте «Пензаконцерта».

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