Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем народного единства.

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Как отметил руководитель субъекта федерации, история доказывает, что в единстве — залог силы и процветания России, основа благополучия людей, живущих на территории страны.

«Сегодня от нашего единства, общей ответственности за настоящее и будущее снова зависит судьба великой Родины. Проводимый президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным стратегический курс, направленный на консолидацию патриотических сил и социальную стабильность общества, находит поддержку россиян, в том числе жителей Сурского края», — констатировал Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что пензенцы проявляют стойкость, мужество и высокий уровень боевой подготовки в ходе специальной военной операции, наращивают промышленное производство, помогают укреплять продовольственную безопасность региона и страны, развивают образование, здравоохранение, культуру и сохраняют историческую память.

«Уверен, что благодаря общим усилиям мы решим жизненно важные задачи нашего государства. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.