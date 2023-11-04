Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем народного единства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки, горячо и сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник — дань нашим славным предкам, которые четыре столетия назад во время раскола и внешней угрозы, несмотря на религиозные, социальные различия, смогли объединить свои силы и встали с оружием в руках на защиту Родины, отстояв ее независимость и свободу», — отметил спикер гордумы.

По его словам, этот день служит напоминанием о том, что «Россия сильна своими общенациональными духовными и культурными ценностями, славным прошлым, а ее достойное будущее зависит от каждого из нас».

«В нашем городе живут люди многих национальностей и конфессий. Всех их объединяет любовь к своей малой родине и гордость за родное Отечество. При любых обстоятельствах мы должны помнить, что мы один народ, у нас одна страна и, пока мы вместе, мы велики и непобедимы», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он пожелал жителям Пензы здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, взаимопонимания, согласия и плодотворной работы на благо Отечества.

«Пусть сплоченность и общенациональное согласие станут залогом динамичного развития нашего государства. С праздником!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.