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Экспозиция Пензенской области на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ представлена в павильоне №75

10:15 | 05.11.2023 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2023. PenzaNews. Экспозиция Пензенской области на форуме-выставке «Россия», которая начала работу на ВДНХ в День народного единства, представлена в павильоне №75.

Экспозиция Пензенской области на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ представлена в павильоне №75

Фото: Sport.pnzreg.ru

В открытии стенда приняли участие первый заместитель председателя облправительства Олег Ягов, заместитель министра культуры и туризма региона Ильдар Мавлюдов, первый замглавы областного Минспорта Эдуард Копылов, заместитель министра экономического развития и промышленности региона Михаил Ляшков и другие официальные лица.

Слоган экспозиции — «Приезжай на лето в Пензу! Еще лучше – насовсем!»

Одним из отличительных элементов стенда является уменьшенная копия монумента «Росток».

Украшает экспозицию люстра ручной работы. По информации министерства внутренней и информационной политики региона, она была специально изготовлена местными мастерами. Цветочная композиция дополнена подвесами в форме ласточек.

Комментируя начало работы выставки-форума «Россия», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что на стенде региона посетители смогут узнать о достижениях субъекта федерации.

«На экспозиции Пензенского региона отражены практически все сферы нашей деятельности, ведущие предприятия, перспективные направления работы: IT, промышленный кластер «Биомед», производственное объединение «Старт», входящее в государственную корпорацию «Росатом», пензенское сельскохозяйственное производство и станкостроение», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую субботу, 4 ноября.

«Нам есть чем гордиться! Приглашаю всех земляков, а также друзей нашей губернии посетить павильон №75 — экспозицию Пензенской области. Будет интересно, увлекательно и познавательно», — добавил глава региона.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ завершит свою работу 12 апреля 2024 года.

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