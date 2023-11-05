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Авиакомпания «Россия» с 3 января запустит прямые рейсы из Пензы в Екатеринбург

12:17 | 05.11.2023 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2023. PenzaNews. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») начнет выполнять прямые рейсы из Пензы в Екатеринбург и обратно один раз в неделю по средам с 3 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Авиакомпания «Россия» с 3 января запустит прямые рейсы из Пензы в Екатеринбург. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенза — Екатеринбург» — новое направление маршрутной сети группы «Аэрофлот». Развитие географии полетов в обход крупных авиационных узлов исключает необходимость пересадки в Москве и Санкт-Петербурге и распределяет пассажиропотоки наиболее оптимально», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что полетная программа открывается в рамках развития межрегионального авиасообщения, новый маршрут входит в перечень субсидируемых, билеты доступны в продаже по цене 6 тыс. 100 рублей в одну сторону.

«Полеты будут выполняться на отечественном Superjet 100 в моноклассе — 100 мест эконом», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что борт будет вылетать из Пензы в 12.20 и прибывать в Екатеринбург в 16.10 по местному времени, обратно самолет будет отправляться в 17.10 по местному времени и прибывать в Пензу в 17.20.

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