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В Заречном прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

12:00 | 06.11.2023 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2023. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на базе детско-юношеского центра «Юность» города Заречного.

В Заречном прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по организации оцепления и блокирования здания, ведению переговоров с условным террористом, захватившим «заложников», проведению эвакуации граждан и фильтрационных мероприятий, а также аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

«В процессе проведенного мероприятия отработан алгоритм действий персонала организации, работников частных охранных организаций при совершении преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия организации с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России», — говорится в пресс-релизе.

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