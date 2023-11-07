В Пензенской области за четыре дня на дорогах задержаны 59 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. 59 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 3 по 6 ноября. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 29 человек погибли и 146 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.