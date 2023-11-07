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Пензенские кадеты приняли участие в Параде памяти в Самаре

17:55 | 07.11.2023 | Общество

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Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. Учащиеся губернского казачьего генерала Слепцова кадетского корпуса приняли участие в Параде памяти в Самаре, посвященному военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Пензенские кадеты приняли участие в Параде памяти в Самаре

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Парад памяти, который в этом году прошел в 13-й раз, начался с выноса государственного флага России, а также знамен 65-й и 239-й стрелковых дивизий и знамени Краснознаменной амурской флотилии.

Затем по площади Куйбышева прошли 125 парадных расчетов подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Белоруссии, Дагестана и Донецкой народной республики — в общей сложности около 7 тыс. человек.

Кроме того, в параде было задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны.

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