Пензенские кадеты приняли участие в Параде памяти в Самаре Общество

Пенза, 7 ноября 2023. PenzaNews. Учащиеся губернского казачьего генерала Слепцова кадетского корпуса приняли участие в Параде памяти в Самаре, посвященному военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Парад памяти, который в этом году прошел в 13-й раз, начался с выноса государственного флага России, а также знамен 65-й и 239-й стрелковых дивизий и знамени Краснознаменной амурской флотилии.

Затем по площади Куйбышева прошли 125 парадных расчетов подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, кадетских классов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Белоруссии, Дагестана и Донецкой народной республики — в общей сложности около 7 тыс. человек.

Кроме того, в параде было задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны.