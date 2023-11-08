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В Пензенской области проходит профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

09:34 | 08.11.2023 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» стартовало на дорогах Пензенской области.

В Пензенской области проходит профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, оно продлится по 9 ноября.

«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на то, что движение по полосе, предназначенной для встречного движения, нередко является причиной дорожных аварий, в которых получают травмы и гибнут люди», — отмечается в тексте.

В нем напоминается также, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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