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Александр Дудоров назначен прокурором Малосердобинского района

10:47 | 08.11.2023 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Юрист первого класса Александр Дудоров приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Малосердобинского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Александр Дудоров назначен прокурором Малосердобинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Александр Дудоров родился в Заречном Пензенской области в 1986 году.

В 2013 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В июле 2016 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

С марта 2023 года замещал должность начальника отдела проверок достоверности статистической отчетности и информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Пензенской области.

Женат, имеет двух дочерей.

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