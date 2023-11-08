Александр Дудоров назначен прокурором Малосердобинского района Общество

Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Юрист первого класса Александр Дудоров приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Малосердобинского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Александр Дудоров родился в Заречном Пензенской области в 1986 году.

В 2013 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

В июле 2016 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

С марта 2023 года замещал должность начальника отдела проверок достоверности статистической отчетности и информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Пензенской области.

Женат, имеет двух дочерей.