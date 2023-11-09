В Нижнеломовском районе выявлены нарушения при предоставлении муниципальными служащими обязательных сведений Общество

Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Нижнеломовская межрайонная прокуратура Пензенской области в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства выявила нарушения при предоставлении муниципальными служащими обязательных сведений.

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«Выявлены факты представления муниципальными служащими в справках за 2021 и 2022 годы недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи: неуказания полученных доходов, имеющихся банковских счетов, сведений о недвижимом имуществе, отчужденном в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки, и иных обязательных сведений», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по итогам рассмотрения внесенного межрайонным прокурором главе района представления администрация Нижнеломовского района провела с муниципальными служащими работу по изучению нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, наметила проведение семинаров-тренингов.

«К дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства привлечены четверо муниципальных служащих», — сказала собеседница агентства.