Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Общество

Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Пензенской области! Примите самые сердечные поздравления с праздником! [...] Вы избрали трудную, но востребованную временем благородную профессию. Успешно исполняя ответственные обязанности по защите законности, правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, вы оказываете решительное противодействие криминальным вызовам, экстремизму, коррупции, способствуете утверждению согласия и спокойствия в обществе. От качества вашей плодотворной и эффективной работы во многом зависит социально-экономическая жизнь страны», — отметил глава региона.

«В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженный труд, честное исполнение служебного долга, целеустремленность и энергию, верность делу, которому посвятили свои обширные знания, умения и навыки!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству.