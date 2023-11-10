17:29:39 Пятница, 10 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

09:05 | 10.11.2023 | Общество

Печать

Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Пензенской области! Примите самые сердечные поздравления с праздником! [...] Вы избрали трудную, но востребованную временем благородную профессию. Успешно исполняя ответственные обязанности по защите законности, правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, вы оказываете решительное противодействие криминальным вызовам, экстремизму, коррупции, способствуете утверждению согласия и спокойствия в обществе. От качества вашей плодотворной и эффективной работы во многом зависит социально-экономическая жизнь страны», — отметил глава региона.

«В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженный труд, честное исполнение служебного долга, целеустремленность и энергию, верность делу, которому посвятили свои обширные знания, умения и навыки!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству.

Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из магазина 15 кусков сыра Житель Пензы лишился почти 300 тыс. рублей при покупке двух автомобилей
В Пензе водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz» сбил женщину В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно изготовил пистолет
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Нижнего Ломова, которая оставила себе найденный на улице сотовый телефон В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама