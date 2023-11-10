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В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел

18:03 | 10.11.2023 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, состоялось в Пензе в пятницу, 10 ноября.

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел

Фото: 58.мвд.рф

В нем приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, а также руководители правоохранительных органов Пензенской области.

С поздравительной речью к присутствующим обратился начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу — не просто работа, это призвание для сильных духом и мужественных людей. Главное достояние нашего ведомства — это люди, которые самоотверженно трудятся на вверенных им участках. Чтобы достичь поставленных целей, от каждого из вас требуется компетентность, ответственность. Абсолютное большинство сотрудников пензенской полиции отвечает всем необходимым критериям», — подчеркнул он.

Павел Гаврилин отметил, что уже четыре десятка представителей регионального управления МВД мужественно выполнили служебный долг в зоне проведения специальной военной операции, из них около половины — женщины.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей памятными медалями, почетными грамотами и благодарностями были награждены отличившиеся сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

Мероприятие завершилось праздничным онлайн-концертом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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