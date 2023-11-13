«Ростелеком» организует в Пензе бесплатный предпоказ заключительных эпизодов сериала «Политех» Общество

Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. «Ростелеком» организует в Пензе бесплатный предпоказ заключительных эпизодов молодежного комедийного сериала «Политех». Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что сеанс состоится в кинокомплексе «Современник» в предстоящую пятницу, 17 ноября, в 18.00.

«Пригласительные билеты на предпоказ можно получить в кассе кинокомплекса. После окончания сеанса зрители смогут принять участие в розыгрыше умных VK-колонок и промокодов на подписку видеосервиса Wink», — сказано в пресс-релизе.

Ожидается, что для встречи со зрителями приедет один из создателей или актеров сериала.

«Увлечение IT-сферой начинается со школьного возраста. Главный герой сериала — Глеб — мечтает стать прославленным киберспортсменом, но родители считают выбор сына не самым лучшим решением. Школьник бросает десятый класс и переводится в самый заурядный колледж. Новый директор, увлекающийся технологиями, и юноша решают изменить судьбу учреждения и поднять уровень образования. Сериал «Политех» — по-новому раскрывает тему среднего специального образования и акцентирует внимание на том, что компьютерные игры — не только пустая трата времени, но и новые возможности», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в сообщении.

В нем напоминается, что сериал «Политех» является совместным проектом Black Box Production, «НМГ Студии» и АНО «Институт развития интернета».

«В главных ролях — Саша Новиков и Анна Глаубэ. В проекте снимаются Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наташа Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Бледанс, Олег Верещагин и другие актеры, а также блогер Аня Покров. Посмотреть комедийный сериал можно на платформе Wink. Три последние серии выйдут 23 ноября», — говорится в пресс-релизе.