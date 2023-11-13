Мельниченко и Соколов обсудили участие Пензенской области в спецпроектах ТАСС Общество

Пенза, 13 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов в ходе рабочей встречи обсудили участие региона в спецпроектах информагентства.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы готовы налаживать партнерское взаимодействие, причем не только в рамках простого информирования. Мы предлагаем различные форматы, которые могут быть объективно полезными для Пензенской области», — подчеркнул Андрей Соколов.

В частности, было предложено сотрудничество по программам обучения журналистов и пресс-секретарей областных министерств и ведомств, проектам, направленным на повышение туристической и инвестиционной привлекательности региона, а также по организации форумов и выездных мероприятий.

Губернатора заинтересовало информационное сопровождение работы правительства Пензенской области в рамках международной повестки. У ТАСС есть корпункты в Пекине, Шанхае и Гонконге, открывается два новых — в Гуанчжоу и на Хайнане.

«Мы ориентированы на большой пул китайских медиа. ТАСС — практически единственное из российских СМИ, выдающее новостную ленту в том числе и на китайском языке», — отметил Андрей Соколов.

«Это очень перспективное направление», — сказал глава региона.

«Пензенская область активизирует работу с КНР. Идет работа по строительству в Китае завода по производству металлообрабатывающих центров, в Пензенской области при участии китайских инвесторов запланировано строительство маслоэкстракционного завода и грибного комплекса. Наш кондитерский кластер также выходит на китайский рынок. С учетом того, что при производстве используются пензенские продукты, это открывает новые возможности для увеличения объемов производства наших предприятий. [...] Очень важно, чтобы о нашей совместной работе были информированы и россияне, и граждане КНР», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.