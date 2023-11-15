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Скончался прокурор Пензенской области Алексей Павлов

09:20 | 15.11.2023 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. Прокурор Пензенской области, старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры РФ Алексей Павлов скончался на 47-м году жизни в среду, 15 ноября.

Скончался прокурор Пензенской области Алексей Павлов

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Он родился в 1977 году и с 2000 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до прокурора Пензенской области. Его служебная деятельность была связана также с Республикой Башкортостан, Самарской областью. С декабря 2021 года он возглавил надзорное ведомство Пензенской области. За период службы А.Б. Павлов неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

«Коллектив органов прокуратуры выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Павлова», — добавляется в тексте.

Прощание с Алексеем Павловым состоится в центре культурного развития «Дом офицеров» в четверг, 16 ноября, с 10.00 до 12.00.

Похороны пройдут в Чувашии — на малой родине Алексея Павлова.

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