В Пензе продолжается строительство транспортной развязки на 624 км трассы М5 «Урал»
Печать
Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Строительство транспортной развязки, которая в перспективе соединит пензенские микрорайоны Заря и Арбеково, продолжается на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».
Фото: Minstroy.pnzreg.ru
Как сообщает пресс-служба облправительства, над трассой уже возведены железобетонный путепровод длиной порядка 105 метров и надземный пешеходный переход с механическими подъемниками для маломобильных групп населения.
В настоящее время строители занимаются устройством насыпи на дороге на улице Генерала Глазунова, а также сопряжением с ней путепровода.
Устанавливаются бордюрные блоки, фундамент шумозащитных экранов.
Продолжается обустройство наружного освещения, дождевой и хозяйственно-бытовой канализации.
Протяженность объекта транспортной инфраструктуры составляет 4 км, ширина проезжей части — 25 метров.
Проектом предусмотрено четыре полосы движения, восемь съездов и два местных проезда.
Работы планируется завершить в 2024 году.