В Пензе продолжается строительство транспортной развязки на 624 км трассы М5 «Урал» Общество

Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Строительство транспортной развязки, которая в перспективе соединит пензенские микрорайоны Заря и Арбеково, продолжается на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, над трассой уже возведены железобетонный путепровод длиной порядка 105 метров и надземный пешеходный переход с механическими подъемниками для маломобильных групп населения.

В настоящее время строители занимаются устройством насыпи на дороге на улице Генерала Глазунова, а также сопряжением с ней путепровода.

Устанавливаются бордюрные блоки, фундамент шумозащитных экранов.

Продолжается обустройство наружного освещения, дождевой и хозяйственно-бытовой канализации.

Протяженность объекта транспортной инфраструктуры составляет 4 км, ширина проезжей части — 25 метров.

Проектом предусмотрено четыре полосы движения, восемь съездов и два местных проезда.

Работы планируется завершить в 2024 году.